Кинопремия "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию за каскадерские трюки. Об этом сообщили в пресс-службе Американской академии кинематографических искусств и наук.
Первую награду вручат на 100-й церемонии кинопремии. Правила участия и голосования для получения премии будут объявлены в 2027 году. Остальные подробности обещают сообщить позже.
Напомним, по итогам минувшей кинопремии "Оскар" приз за лучший фильм забрала драма "Анора" режиссера Шона Бейкера. Всего картина одержала пять побед в шести номинациях.
Ранее Marvel представила новый трейлер фильма "Громовержцы".
Фото: pxhere.com
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