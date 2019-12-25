Первую награду вручат на 100-й церемонии кинопремии.

Кинопремия "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию за каскадерские трюки. Об этом сообщили в пресс-службе Американской академии кинематографических искусств и наук.

Первую награду вручат на 100-й церемонии кинопремии. Правила участия и голосования для получения премии будут объявлены в 2027 году. Остальные подробности обещают сообщить позже.

Напомним, по итогам минувшей кинопремии "Оскар" приз за лучший фильм забрала драма "Анора" режиссера Шона Бейкера. Всего картина одержала пять побед в шести номинациях.

Ранее Marvel представила новый трейлер фильма "Громовержцы".

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