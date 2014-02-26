Киностудия Marvel представила новый трейлер фильма "Громовержцы". Режиссером картины выступил Джейк Шрейер.
Сюжет расскажет историю группы неудачников, которые должны пытаться работать друг с другом как команда. В центре истории окажется Елена Белова, ставшая новой Черной вдовой. Ей предстоит объединить коллектив и отправиться на опасное задание.
В главных ролях сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Себастиан Стэн, Ольга Куриленко и другие. Мировая премьера состоится 2 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Финикийская схема" Уэса Андерсона.
Видео: YouTube / Marvel Entertainment
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