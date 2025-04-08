Вышел трейлер фильма "Финикийская схема" Уэса Андерсона

Мировая премьера состоится 6 июня.

Студия Focus Features представила трейлер фильма "Финикийская схема". Режиссером картины выступил Уэс Андерсон.

Сюжет расскажет историю одного из богатейших людей Европы. В центре окажется отношения героя с собственной дочерью.

В главных ролях сыграли Бенисио дель Торо, Майкл Сера, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс и другие. Мировая премьера состоится 6 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

Видео: YouTube / SPORTSNET