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Вышел трейлер фильма "Финикийская схема" Уэса Андерсона

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Мировая премьера состоится 6 июня.

Студия Focus Features представила трейлер фильма "Финикийская схема". Режиссером картины выступил Уэс Андерсон.

Сюжет расскажет историю одного из богатейших людей Европы. В центре окажется отношения героя с собственной дочерью.

В главных ролях сыграли Бенисио дель Торо, Майкл Сера, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс и другие. Мировая премьера состоится 6 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: focus features, трейлер, фильм, финикийская схема
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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