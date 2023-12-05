Вышел трейлер фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата"

Мировая премьера состоится 23 мая.

Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Режиссером картины выступил Кристофер Маккуорри.

Фильм станет восьмой и заключительной частью франшизы, которая рассказывает историю спецагента Итана Ханта. Герою предстоит положить конец искусственному интеллекту под названием "Сущность", чтобы спасти мир от неминуемой катастрофы.

В главных ролях сыграли Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие. Мировая премьера состоится 23 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Трон: Арес".

Видео: YouTube / Paramount Pictures