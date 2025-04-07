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Вышел трейлер фильма "Трон: Арес"

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Мировая премьера состоится 10 октября.

Студия Disney представила трейлер фильма "Трон: Арес". Режиссером картины выступил Йоаким Реннинг.

Фильм является третьей частью франшизы "Трон". Первая часть вышла в 1982 году, а в 2010-м состоялась премьера сиквела. В грядущей истории центральной фигурой окажется человек-программа Арес, которому поручено войти в реальный мир.

В главных ролях сыграли Джаред Лето, Эван Питерс, Джефф Бриджес и другие. Мировая премьера состоится 10 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер фильма "Пять ночей с Фредди 2".

Видео: YouTube / DIsney

Теги: disney, трейлер, трон арес, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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