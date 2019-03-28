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Вышел тизер-трейлер фильма "Пять ночей с Фредди 2"

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Мировая премьера состоится 5 декабря.

Universal Pictures представила тизер-трейлер фильма "Пять ночей с Фредди 2". Режиссером картины выступила  Эмма Тамм.

Сюжет продолжит историю первой части, вышедшей в 2023 году. Аниматроники покинут пределы неуютной кафешки и отправятся терроризировать героев уже в пределах города.

В главных ролях сыграли Мэттью Лиллард, Пайпер Рубио, Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил и другие. Мировая премьера состоится 5 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Источник вечной молодости".

Видео: YouTube / Universal Pictures

Теги: universal pictures, пять ночей с фредди 2, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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