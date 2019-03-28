Вышел тизер-трейлер фильма "Пять ночей с Фредди 2"

Universal Pictures представила тизер-трейлер фильма "Пять ночей с Фредди 2". Режиссером картины выступила Эмма Тамм.
Сюжет продолжит историю первой части, вышедшей в 2023 году. Аниматроники покинут пределы неуютной кафешки и отправятся терроризировать героев уже в пределах города.
В главных ролях сыграли Мэттью Лиллард, Пайпер Рубио, Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил и другие. Мировая премьера состоится 5 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Источник вечной молодости".
Видео: YouTube / Universal Pictures
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