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Вышел трейлер фильма "Источник вечной молодости"

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Мировая премьера состоится 23 мая.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер фильма "Источник вечной молодости". Режиссером проекта выступил Гай Ричи.

Сюжет расскажет историю брата и сестры, которые участвуют в большом ограблении. Они хотят найти мифологический фонтан молодости, используя свои знания истории и следуя подсказкам.

В главных ролях сыграли Джон Красински, Натали Портман, Эйса Гонсалес и Донал Глисон. Мировая премьера состоится 23 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Каратэ-пацан: Легенды".

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, источник вечной молодости, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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