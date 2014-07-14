Вышел трейлер фильма "Источник вечной молодости"

Мировая премьера состоится 23 мая.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер фильма "Источник вечной молодости". Режиссером проекта выступил Гай Ричи.

Сюжет расскажет историю брата и сестры, которые участвуют в большом ограблении. Они хотят найти мифологический фонтан молодости, используя свои знания истории и следуя подсказкам.

В главных ролях сыграли Джон Красински, Натали Портман, Эйса Гонсалес и Донал Глисон. Мировая премьера состоится 23 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Каратэ-пацан: Легенды".

Видео: YouTube / Apple TV