Вышел трейлер фильма "Источник вечной молодости"

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер фильма "Источник вечной молодости". Режиссером проекта выступил Гай Ричи.
Сюжет расскажет историю брата и сестры, которые участвуют в большом ограблении. Они хотят найти мифологический фонтан молодости, используя свои знания истории и следуя подсказкам.
В главных ролях сыграли Джон Красински, Натали Портман, Эйса Гонсалес и Донал Глисон. Мировая премьера состоится 23 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Каратэ-пацан: Легенды".
Видео: YouTube / Apple TV
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