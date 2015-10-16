В Госдуме хотят полностью запретить прокат электросамокатов

По мнению депутата, электросамокаты создают угрозу жизни и здоровью в отсутствие эффективного регулирования.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил полностью запретить прокат электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, направленное депутатом на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина.

По словам Миронова, данная инициатива должна предотвратить дальнейший рост травматизма и смертности пешеходов. Он подчеркнул, что электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью в отсутствие адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования. Депутат считает, что в настоящее время в России нет эффективных механизмов предотвращения эксплуатации средств индивидуальной мобильности.

Ранее в Госдуме предложили новые меры против фиктивных браков ради получения ВНЖ.

Фото: PIter.tv