В Госдуме предложили новые меры против фиктивных браков ради получения ВНЖ
Яна Лантратова рассказала о важности сохранения института семьи и недопущения легализации последователей радикальных религиозных течений.

Глава профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение российскому министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением расширить комплекс мер,  нацеленных на исключение возможности заключения фиктивных браков для получения иностранцами разрешения на временное проживание (ВНЖ). Законодатель предлагает, в частности, закрепить обязанность прохождения обоими супругами собеседования и тестирования. Соответствующий текст документа распространен пресс-службой политика из нижней палаты парламента. Законодатель уточнила, что при необходимости собеседование и тестирование могут стать ежегодными.

Дополнительно депутаты видят возможность в закреплении обязанности осуществления визита уполномоченными органами в место проживания семьи с целью подтверждения ведения ими совместного хозяйства, доказывания супругами заключения брака с целью создания семьи путем предоставления в соответствующие органы общих фотографий, банковских выписок и прочих подтверждений по требованию органов власти, а также проведения при необходимости опроса соседей, друзей и родственников.

Ожидается, что данные меры позволят властям  на ранних этапах пресечь случаи незаконного пребывания на территории страны и дальнейшего получения гражданства недобросовестными иностранными гражданами, а также защитят от деградации институт семьи. Парламентарии надеются создать  препятствия для использования брака с российскими гражданками для легализации последователей радикальных религиозных течений.

Фото: pxhere.com

