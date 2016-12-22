Петербургские депутаты массово пересядут на отечественные автомобили

23 народных избранника уже сменили иномарки.

Депутаты ЗакСа экономят бюджет переходя на автомобили петербургской сборки. Отмечается, что 23 депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга уже перешли на автомобили местного производства. Процесс переоформления транспортных средств в настоящее время продолжается. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в беседе с "МК в Питере".

Правительство города закупило необходимое количество автомобилей для обеспечения работы парламента. Замена транспорта производится постепенно по мере физического износа текущего автопарка. Такая схема позволяет избежать необоснованных расходов бюджетных средств. По оценкам председателя ЗакСа, большая часть депутатского корпуса завершит переход на автомобили петербургского производства до конца 2025 года.

Депутаты используют транспорт различных марок и моделей.

Фото: pxhere.com