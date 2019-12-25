В Госдуме заявили, что в России есть рехабы, борющиеся с цифровой зависимостью

По словам депутата, в интернете засиживаться могут не только дети, но и взрослые.

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что в России есть рехабы, борющиеся с цифровой зависимостью. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам депутата, это работа всех психотерапевтов и психиатров по борьбе с зависимостью от интернета. Она подчеркнула, что в сети засиживаться могут не только дети, но и взрослые. Соломатина добавила, что создавать какие-то новые службы, когда уже есть действующие, нет смысла.

Фото: pxhere.com