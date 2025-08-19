Эксперт напомнил, как Германия лишилась Восточной Пруссии, а Франция - Эльзаса и Лотарингии.

Российский политолог Сергей Станкевич в комментарии для телеканала "360.ru" напомнил о том, что согласно историческим событиям, в обществе так сложилось, что после военных действий державы-победители определяют территориальную принадлежность спорных земель. Эксперт привел параллели между текущей ситуацией на Украине и потерей участков Парижем. Поводом для такого сравнения послужило заявление французского президента Эммануэля Макрона о признании киевским режимом факта утраты территорий. Глава европейского государства подчеркнул, что утраченные территории имеют статус "замороженных", а не попавших под суверенитет другой страны. Сергей Станкевич утонил, что лидер Елисейского дворца представляет страну, которая не понаслышке знает, что значит терять или приобретать территории военным путем. В качестве примера он указал на такой регион как Эльзас и Лотарингия.

Эльзас и Лотарингия — имперская такая территория. Сначала она где-то тысячу лет принадлежала не Германии как государству, но германским племенам. Затем она 100 лет принадлежала Франции. И вот началась чехарда с 1870 года. Наступает Франко-прусская война, и Эльзас и Лотарингия переходят от Франции к Германии. Затем Первая мировая война <…>, и в 1918 году по Версальскому мирному договору Эльзас и Лотарингия возвращаются во Францию Сергей Станкевич,политолог

Эксперт добавил, что территории вернулись под юрисдикцию Франции по мирному договору, который продиктовали державы-победители, а проигравшая сторона была вынуждена подписать документ. Схожая ситуация произошла в 1945 году на Потсдамской конференции. Тогда бывшая немецкая провинция Восточная Пруссия перешла под управление Советского Союза и стала называться Калининградской областью.

Фото и видео: 360.ru