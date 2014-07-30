Срок моратория Москвы с киевским режимом на нанесение ракетных ударов по энергетическим объектам подошел к концу, однако точный час окончания соглашения официально объявит Кремль.

Российский политолог Сергей Станкевич в разговоре с ведущей телеканала" 360.ru" Еленой Кононовой указал на то, что заключенные договоренности соблюдала исключительно Россия. Эксперт добавил, что в этот период американский президент-республиканец Дональд Трамп не терял время впустую, а создал для Украины ловушку, в которую власти страны попались. Западные СМИ писали о том, что в рамках этой договоренности США даже снизили оценку украинского долга — сразу в три раза, с 300 миллиардов долларов до 100. Специалист в шоу отметил, что изначально глава США называл аудитории цифры произвольно и не предъявлял никаких документов, подтверждающих его слова, поэтому на текущий момент неизвестно, сколько именно Украина должна Белому дому в счет ранее осуществленных поставок вооружений и боеприпасов. Однако даже те 130 миллиардов, которые в США назвали последними, являются для Киева совершенно неподъемными.

Если этот долг будет зафиксирован в 130 миллиардов долларов, то Украина с момента подписания и ратификации этого документа превращается в несостоятельного должника. А США в кредитора несостоятельного должника. И дальше вводятся процедуры внешнего управления. Сергей Станкевич,политолог

В целях обеспечения возвратности долга в Вашингтоне используют те самые природные ресурсы, которые находятся на украинской территории. Вероятно, их перечислят в соглашении вместе с суммой объявленного ранее долга. Политолог полагает, что вся схема понадобилась американской стороне не для обогащения, так как указанные ресурсы еще нужно добыть, делая значительные финансовые вложения в течение многих лет.

Это способ ввести определенные формы внешнего управления со стороны США в отношении Украины. И после того, как Украина перейдет в статус несостоятельного должника, США могут от ее имени во многих вопросах вполне авторитетно выступать и говорить, что именно Украина должна делать. Сергей Станкевич, политолог

По мнению политолога, этот геополитический замысел превалирует над какими бы то ни было утилитарными и чисто материальными соображениями. Ради сделки с США Киву придется изменить внутреннее законодательство. При этом Белый дом еще в конце марта 2025 года потребовал установить контроль над украинской экономикой.

Напомним, что Мораторий на удары по энергетике стороны конфликта установили 18 марта. С того момента, по официальным данным российского министерства обороны, Украина совершила более 100 ударов по российским энергетическим объектам. Обстрел ВСУ практически уничтожил газоизмерительную станцию Суджа. Также шесть односторонних ударов по российской энергетике противник нанес 15 апреля. ВСУ обстреляли трансформаторные подстанции Соловьевка и Хвощевская в Брянской области. На территории Херсонской области военнослужащими и местной администрацией были зафиксировали атаки украинских беспилотников на подстанцию Виноградова.

Станкевич: Разрешение Украине бить вглубь России втянет НАТО в конфликт.

Фото и видео: 360.ru