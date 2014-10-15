Политолог объяснил, почему Белый дом официально не дает никакой новой информации по теме.

Американский президент Джо Байден отказался отвечать на вопрос журналистов об ударах, наносимых Вооруженными силами Украины вглубь российской территории. Политолог Сергей Станкевич в разговоре с ведущей телеканала" 360.ru" Екатериной Малашенко указал на то, что иностранные журналисты из здания NYT написали о разрешении коллективного Запада на такие атаки на основе утечки данных, пришедших из Пентагона. Вопрос в министерстве по обороне США обсуждался, однако окончательного решения по нему все еще нет, поэтому теперь Вашингтон будет придумывать пути отступления. Аналитик указал, что если бы разрешение на атаки было правдивой информацией, то последствия были бы крайне серьезными. Новость уже сейчас породила близкую к панике реакцию, однако к утру следующего дня у общественности "уже пошел откат".

Что начало выясняться? Во-первых, все началось с утечки в New York Times, а это однопартийный листок Демократической партии, проигравшей недавно выборы. И дальше все это пошло волной по СМИ и всегда были ссылки на анонимных чиновников. Ни одного официального подтверждения. Сергей Станкевич, политолог

Специалист подчеркнул, что лидер Белого дома Джо Байден продолжает отмалчиваться. Он не реагирует на вопросы журналистов по теме. При этом анонимные источники же дают прессе противоречивую информацию. Некоторые СМИ говорят об ударах по всей территории России, но другие заявляют лишь о воздушных атаках по Курской области.

Политолог Станкевич заявил, что Грузия не сразу возобновит дипотношения с Россией.

Фото и видео: 360.ru