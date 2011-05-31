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Политолог Станкевич заявил, что Грузия не сразу возобновит дипотношения с Россией
Сегодня, 10:29
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Политолог Станкевич заявил, что Грузия не сразу возобновит дипотношения с Россией

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По его словам, Грузия совершает разворот к своим собственным историческим традициям, а не к России или Евросоюзу.

Политолог Сергей Станкевич заявил, что Грузия не сразу возобновит дипотношения с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал итоги парламентских выборов, в которых большинство голосов получила правящая партия "Грузинская мечта". По его словам, Грузия совершает разворот к своим собственным историческим традициям, а не к России или Евросоюзу. Станкевич считает, что власти хотят нормализировать отношения с Москвой, но это займет время. Также политолог добавил, что Грузия осталась верной себе и не сбилась с пути к оздоровлению.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ в окружении в Курской области могут сдаться или погибнуть.

Фото: pxhere.com

Теги: выборы, грузия, мнение эксперта, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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