Политолог Станкевич заявил, что Грузия не сразу возобновит дипотношения с Россией

По его словам, Грузия совершает разворот к своим собственным историческим традициям, а не к России или Евросоюзу.

Политолог Сергей Станкевич заявил, что Грузия не сразу возобновит дипотношения с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал итоги парламентских выборов, в которых большинство голосов получила правящая партия "Грузинская мечта". По его словам, Грузия совершает разворот к своим собственным историческим традициям, а не к России или Евросоюзу. Станкевич считает, что власти хотят нормализировать отношения с Москвой, но это займет время. Также политолог добавил, что Грузия осталась верной себе и не сбилась с пути к оздоровлению.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ в окружении в Курской области могут сдаться или погибнуть.

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