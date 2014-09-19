Военный эксперт заявил, что ВСУ в окружении в Курской области могут сдаться или погибнуть

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские в окружении в Курской области могут сдаться или погибнуть. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, войска противника пытаются деблокировать с украинской стороны границы. Он подчеркнул, что из-за дождей вести боевые действия будет непросто не только Украине, но и российским войскам. При этом Дандыкин выразил уверенность, что в итоге все завершится уничтожением противника на курской земле.
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Фото: Piter.tv
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