"Нам сейчас особенно тяжело". В "Мираж Синема" рассказали, как собираются выживать

Западные кинопроизводители заморозили показ своих релизов в России, при этом кинотеатры продолжают свою работу и адаптируются к новым условиям. В ближайшее время нас может ожидать возврат к архивам, много российского кино, а также знакомство с другими, дружественными рынками.

Директор по маркетингу cети "Мираж Синема" Ирина Корнева рассказала, как кинотеатры планируют справляться с кризисной ситуацией. Крупные голливудские кинокомпании отказались от проката своих фильмов в России, из-за чего количество посетителей стремительно снизилось. В беседе с Piter.tv Корнева отметила, что кассу кинотеатрам делали именно зарубежные ленты.

Ближайшая перспектива

На данный момент в Петербурге работают семь кинотеатров "Мираж Синема". До 21 марта их было восемь. Кинотеатр в ТРК "Атлантик Сити" закрылся. Основной причиной стало расхождение интересов компании с дальнейшими планами по развитию руководства ТРК. Уход зарубежных кинопроизводителей повлиял, но косвенно.

Несмотря на тяжелую ситуацию, планировать закрытие других кинотеатров — это неправильный подход, так как хороший бизнес ставит своей задачей развитие, считает Ирина Корнева.

На ближайший месяц контент у кинотеатров есть.

Мы, конечно же, смотрим, что выходит в прокат, и на данный момент есть у российского кинематографа, не такие громкие, как зарубежные, но все-таки качественные релизы. Ирина Корнева, Директор по маркетингу cети "Мираж Синема".

Накануне вышел российский мультфильм "Финник". В будущем зрители увидят также мультфильмы "Бука. Мое любимое чудище" и "Суворов. Великое путешествие". 31 марта на экраны должен выйти "Ампир V" по одноименной книге Виктора Пелевина. Ожидается, что фильм станет самой громкой премьерой этой весны.

Некоторые кинотеатры пошли по пути показа классики. С 24 марта на большом экране вновь можно посмотреть "Брат" и "Брат 2". Не исключено, что в кинотеатрах будут показывать и другие фильмы из архивов, которые когда-то полюбились зрителям. В кинотеатрах, таких как Аврора, Родина, Ленфильм, устраивают тематические недели. В "Мираж Синема" тоже такой вариант рассматривают, понимая, что стратегии нужны изменения.

Кинотеатральные сети, все, не только наша, смотрят в сторону индийского и китайского кино. У нас выходит индийский фильм в регионах [прим. RRR], который пользуется большим спросом.

Скорее всего, на первых этапах это не принесет такой прибыли, как на голливудском кино, поэтому нужно время, чтобы адаптировать зрителя и вызвать у него интерес к российским картинам.

Взгляд в будущее

По мнению представителя "Мираж Синема", киноотрасль оказалась в одной из самых сложных ситуаций. Сначала пандемия и ограничительные меры, а теперь — санкции от западных компаний. Warner Bros перенес премьеру "Бэтмена" за день до показа фильма в кинотеатрах. Также приостановили сотрудничество с Россией Disney, Sony, Universal.

Нам сейчас особенно тяжело. Если другие отрасли, ритейл, например, продавал, и ситуация, с которой они столкнулись — это новый вызов, то мы последние годы находимся в ситуации этих вызовов. Ирина Корнева, Директор по маркетингу cети "Мираж Синема".

Кинотеатральная отрасль надеется получить поддержку государства — финансовую, а также контентую. Накануне Ассоциация владельцев кинотеатров попросила у властей выделить 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатров, сообщили в ТАСС. Если с финансовой все понятно, то в чем состоит поддержка контентом?

Кинотеатры надеются, что Минкульт и Фонд кино поддержат производство новых качественных российских фильмов, которые можно будет показывать зрителю. Могут потребоваться мероприятия, которые сформируют в обществе иное мнение о российском кино. Другой вопрос в том, что на съемки требуется время, а проблему нужно решать уже в ближайшей перспективе. С другой стороны, западные компании не говорили, что уходят навсегда.

Фото: ВКонтакте / Мираж Синема