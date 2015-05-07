Премьеру фильма "Ампир V" вновь перенесли

Выход фильма в прокат переносится уже не первый раз.

Премьера фильма "Ампир V" по одноименной книге Виктора Пелевина вновь переносится. Она должна была состояться 31 марта. Об этом сообщил кинопрокатчик "Вольгафильм".

О новой дате выпуска фильма обещали объявить дополнительно. Официальная причина переноса не сообщается.

Картину снял режиссер Виктор Гинзбург. В экранизации восьмого романа Пелевина снялись Павел Табаков, Мирон Федоров (Oxxxymiron), Вера Алентова, Федор Бондарчук и Марина Зудина. Главным героем романа является москвич Рома, который превращается в вампира Раму. Премьера переносилась уже несколько раз.

Один из актеров, Oxxxymiron, сейчас находится за границей. Накануне он дал концерт в Лондоне, сборы от которого пошли на помощь украинским беженцам. До этого рэпер выступал в Стамбуле.

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Видео: YouTube / FRESH Trailers