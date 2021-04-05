За минувшие выходные картина собрала 180,2 млн рублей.

Американский фильм "Годзилла против Конга" вновь возглавил российский прокат в минувшие выходные. В период с 1 по 4 апреля картина собрала 180,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Фильм вышел в российский прокат 25 марта. По сюжету, организация "Монарх", отслеживающая жизнь монстров на Земле, отправляется в экспедицию в поисках родного дома Конга. Неожиданно группа ученых сталкивается с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами, становится лишь малой частью тайны, спрятанной в недрах Земли.

На втором месте по кассовым сборам оказался супергеройский фильм режиссера Олега Трофима "Майор Гром: Чумной Доктор". За уикенд картина собрала 110,3 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров американский анимационный фильм "Райя и последний дракон". За четыре дня картина собрала 41,5 млн рублей.

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Видео: YouTube / WBRussia