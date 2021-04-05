Клип Манижи стал самым популярным среди всех участников "Евровидения-2021"

Почти за месяц он набрал более 7 млн просмотров на YouTube-канале музыкального конкурса.

Клип певицы Манижи на песню "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении-2021", стал самым популярным на YouTube-канале музыкального конкурса. Почти за месяц он набрал более 7 млн просмотров.

Вторым по популярности следует видеоролик сербской группы Hurricane на песню Loco Loco, у которого с момента публикации 6,67 млн просмотров. Тройку лидеров замыкает клип певицы Efendi на песню Mata Hari, который набрал 2,57 млн просмотров.

При это соотношение лайков и дизлайков у клипа Манижи хуже, чем у большинства видео 2021 года на YouTube (220 тысяч против 137 тысяч).

"Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Участие примут исполнители из 41 страны. Конкурс пройдет в офлайн-формате.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал "барахлом" песню Манижи для "Евровидения".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest