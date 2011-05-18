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Сенатор Алексей Пушков назвал "барахлом" песню Манижи для "Евровидения"
Сегодня, 9:41
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Alena_Zinovieva

Сенатор Алексей Пушков назвал "барахлом" песню Манижи для "Евровидения"

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Он заявил, что обществу раз за разом навязывают "симулякры".

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал песню певицы Манижи для "Евровидения". В своем Telegram-канале он назвал композицию "Русская женщина" "барахлом".

"Печально все это. Как и песня Манижи — барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят вовсю", - написал Пушков, добавив, что массовая культура может быть разной, однако обществу раз за разом навязывают "симулякры"*.

Ранее в Кремле прокомментировали выбор песни для "Евровидения-2021". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает это предметом внимания и заботы.

Фото: Instagram / manizha

Теги: алексей пушков, евровидение, манижа
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

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