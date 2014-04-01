Кремль прокомментировал выбор песни для "Евровидения-2021"

Россию будет представлять певица Манижа с песней "Русская женщина".

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выбор песни, с которой Манижа будет выступать от России на "Евровидении-2021". Он заявил, что песню выбирают зрители, и правительства это не касается.

"Там выступают бородатые женщины, певицы в нарядах куриц и тому подобное. Мы не считаем это нашей заботой и предметом внимания", - сказал Песков в беседе с РИА Новости.

От России на "Евровидение" в этом году поедет певица Манижа. Она исполнит песню "Русская женщина". Выбор композиции для конкурса также прокомментировали в РПЦ. Священнослужители назвали ее недостойной.

Текст песни раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое", - заявила она.

Ранее мы писали, что Россия выступит 18 мая в первом полуфинале "Евровидения".

Фото: Instagram / manizha