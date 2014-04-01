В Совете Федерации проверят голосование Первого канала за песню, которая будет представлять РФ на международном пененном конкурсе.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недоумение в связи с выбором песни для "Евровидения". Она предложила коллегам запросить информацию у первого канала в отношении композиции, которая будет исполнена на музыкальном конкурсе от РФ. Сенатора заинтересовал вопрос того, как проводилось голосование.

Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Матвиенко прокомментировала слова парламентария Елена Афанасьевой, которая считает, что в российских регионах многие возмущены выбором композиции. Сенатор полагает, что граждан удивила не национальность исполнительницы и не ее внешность, на что делают упор в западной прессе. По словам спикера СФ, многие называют выбранную песню троллингом женщин. Композицию также обвиняют в отсутствии смысла.

Напомним, что 65-й по счету конкурс "Евровидение" состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Матвиенко заявила о возможном снятии ограничений по COVID-19 к осени.

Видео: Youtube/Совет Федерации