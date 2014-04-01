Россия выступит 18 мая в первом полуфинале "Евровидения"

Манижа выступит под номером три.

Представительница России на международном конкурсе "Евровидение" Манижа выступит в первом полуфинале смотра 18 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте конкурса.

Манижа выступит под номером три. Вместе с ней в этот день выступят представители Мальты, Литвы, Украины, Словении, Азербайджана, Швеции, Румынии, Австралии, Израиля, Северной Македонии, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Кипра, Хорватии.

Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.

Ранее в Госдуме потребовали запретить Маниже выступать под флагом России. С таким предложением выступила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Фото: Instagram / @manizha