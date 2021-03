Кто такая Манижа: биография, личная жизнь

Как стало известно 8 марта, певица представит Россию на "Евровидении".

В понедельник, 8 марта, стало известно, кто представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2021". Победителем голосования стала певица Манижа с песней "Русская женщина". Piter.TV расскажет детали биографии певицы.

Биография Манижи

Манижа Сангин (Хамраева), более известная под сценическим псевдонимом Manizha, родилась 8 июля 1991 года в Душанбе. О своих родственниках девушка сама охотно рассказывала в интервью. Ее дедушка Таджи Усмон в Таджикистане известен, как журналист и писатель. В городе Худжанде его имя носит улица, там же в честь писателя воздвигнут монумент. Прабабушка Манижи известна в Средней Азии как одна из первых женщин, решившихся снять паранджу и начать работать наравне с мужчинами.

Мама певицы Наджиба Усманова имеет диплом психолога, в молодости она также увлекалась пением, но потом сорвала голос. Отец – врач по образованию. Всего в семье росло пятеро детей. В 1994 году, когда в Таджикистане началась Гражданская война, семейство переехало в Москву.

В одном из интервью певица рассказала, как однажды в младших классах исполняла перед учителями и одноклассниками "My heart will go one". Слезы растроганной публики она расценила по-своему - решила, что виной тому ее ужасное пение. После этого Манижа стеснялась выступать перед аудиторией, но в 11 лет начала сочинять свои песни.

По окончании школы Манижа поступила в Российский государственный гуманитарный университет на факультет психологии.

Музыка Манижи

Певица принимала участие во многих музыкальных конкурсах и фестивалях: "Rainbow Stars" (2003), "Kaunas Talent" (2004), "Время зажигать звезды" (2006), "Навои дил" (2007). В 2017 году Манижа стала выступать под псевдонимом Ру.Кола. Первый сингл "Пренебрегаю" вошел в десятку лучших песен хит-парада "Русского радио". Выпуск дебютного альбома Ру.Колы "Пренебрегаю" состоялся весной 2008 года. Пластинка включала в себя 11 композиций. После этого певица переехала в Лондон, где работала с музыкальным продюсером Майклом Спенсером. Однако от сотрудничества с британским лейблом она в итоге отказалась, решив сохранить творческую независимость.

Уже в России, в декабре 2016 года Manizha выпустила дебютный "Инстаграм"-альбом "Manuscript". В феврале 2017-го дебютное творение певицы появилось в iTunes и в короткие сроки оказалось на верхних строчках российского чарта.

Полнометражный клип на песню "Иногда" Манижа посвятила своей маме, которая поддерживала девушку на протяжении всего ее творческого пути. К слову, Наджиба Усманова стала дизайнером, у нее есть собственная фирма Modardesigns.

В 2018 году дискография певицы пополнилась еще одним альбомом "ЯIAM".

Личная жизнь Манижи

О своей личной жизни Manizha предпочитает не распространяться. В интервью певица говорит о том, что сейчас все ее время, все ее мысли занимает музыка. Разумеется, в будущем девушка планирует обзавестись семьей, однако она не может точно сказать, когда это произойдет.

