Ей стала певица Манижа.

Определился участник от России на "Евровидении-2021". Исполнителя, который представит страну на ежегодном песенном конкурсе, определяли в рамках национального отборочного конкурса, финал которого транслировался на Первом канале вечером в понедельник, 8 марта. Победителем голосования стала певица Манижа с песней "Русская женщина".

Основные фавориты от России – группа Little Big, представившая 8 марта новый клип – от участия в соревновании отказалась. Как заявил в эфире лидер группы Илья "Ильич" Прусикин, в стране существует много талантливых исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны.

В шорт-листе кандидатов на участие была группа Therr Maitz и ее лидер Антон Беляев с песней "Future is bright", а также дуэт #2Маши и композиция "Bitter words".

Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

Группа Little Big не сможет представить песню "Uno" на "Евровидении" в 2021 году. Конкурс в 2020 году отменили из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом многие музыкальные эксперты пророчили победу именно петербургской группе.