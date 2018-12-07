  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Определился участник от России на "Евровидении-2021"
Сегодня, 21:45
241
mook1

Определился участник от России на "Евровидении-2021"

0 0

Ей стала певица Манижа.

Определился участник от России на "Евровидении-2021". Исполнителя, который представит страну на ежегодном песенном конкурсе, определяли в рамках национального отборочного конкурса, финал которого транслировался на Первом канале вечером в понедельник, 8 марта. Победителем голосования стала певица Манижа с песней "Русская женщина".

Основные фавориты от России – группа Little Big, представившая 8 марта новый клип – от участия в соревновании отказалась. Как заявил в эфире лидер группы Илья "Ильич" Прусикин, в стране существует много талантливых исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. 

В шорт-листе кандидатов на участие была группа Therr Maitz и ее лидер Антон Беляев с песней "Future is bright", а также дуэт #2Маши и композиция "Bitter words".

Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. 

Группа Little Big не сможет представить песню "Uno" на "Евровидении" в 2021 году. Конкурс в 2020 году отменили из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом многие музыкальные эксперты пророчили победу именно петербургской группе.

Теги: 2маши, therr maitz, две маши, евровидение 2021, манижа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Культура, Музыка, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии