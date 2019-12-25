Therr Maitz выступят с большим сольным концертом в Петербурге 13 декабря

Своим творчеством Therr Maitz не перестают доказывать, что в борьбе за любовь массовой аудитории, не стоит бояться разрушать стереотипы, создавая разную музыку – от неожиданных экспериментов до танцевальных мелодий.
Этим летом в рамках ROOF FEST команда дала крышесносный концерт под открытым небом, смешав все возможные музыкальные жанры – 13 декабря каждый сможет вновь услышать или впервые убедиться в этом лично.
Вдохновителем и главным лицом проекта является Антон Беляев – успешный композитор и продюсер, ведущий шоу "LAB с Антоном Беляевым", в котором приняли участие Скриптонит, Илья Лагутенко, Баста, Лолита, Иван Ургант и другие.
Билеты на концерт уже в продаже.
Фото: предоставлено организатором
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все