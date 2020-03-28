Концерт Славы КПСС на ROOF FEST

Слава КПСС – один из самых неординарных артистов российской рэп-сцены. Путь исполнителя начался с участия в баттл-рэпе, где он быстро завоевал репутацию острого на язык рэпера.
Творчество Славы КПСС отличается своеобразным стилем, который сочетает сложные рифмы, литературные аллюзии и острую сатиру. Артист известен способностью создавать особую атмосферу на выступлениях, превращая каждый концерт в незабываемое событие.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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