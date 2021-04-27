Therr Maitz выступят на ROOF FEST в Петербурге 13 июля

Therr Maitz уже давно покорили российскую публику и стали законодателями мод в отечественной инди-музыке. Вдохновителем и главным лицом проекта с самого его основания является Антон Беляев – не просто замечательный музыкант, но еще и продюсер, ведущий популярного шоу "LAB с Антоном Беляевым", кинокомпозитор, полуфиналист "Голоса".
Особенно хороши живые выступления Therr Maitz: на лайвах ребята замешивают свою музыку в удивительный коктейль, и каждый раз он получается свежим и уникальным. Благодаря ROOF FEST 13 июля у каждого будет возможность убедиться в этом лично, а тепло заходящего солнца и вид на Финский залив гармонично дополнят неповторимую атмосферу концерта.
Билеты на концерт.
Фото: предоставлено организатором
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