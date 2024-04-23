"Комната культуры" на фестивале ROOF FEST

Возрастное ограничение: 12+.

"Комната культуры" — молодая авторская группа из Барнаула, основанная весной 2022 года. Солист коллектива Женя Трофимов — победитель телепроекта "Фабрика звёзд" и сонграйтер многих известных артистов.

За 3 года группа прошла путь от маленьких залов до больших площадок. Их дебютный альбом "Кассета с тремя сторонами" стал открытием в жанре поп-рока и фаворитом цифровых площадок. Песня "Поезда", которая стала настоящим гимном для всех, кто любит путешествия, уже год занимает лидирующие места во всевозможных чартах, а группа на "Яндекс Музыке" набрала больше 5 млн прослушиваний, получив звание "Группа года" в 2024 году.

В начале 2025 года на экраны онлайн-кинотеатров вышел сериал "Ландыши. Такая нежная любовь", одним из саундтреков которого стала песня "Самолёты" группы "Комната культуры".

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST