Владимир Пресняков на фестивале ROOF FEST

Возрастное ограничение: 16+

Концерт Владимира Преснякова – это концерт настоящего музыканта, который очень точно и ярко разговаривает с каждым зрителем на языке музыки, где все с точностью до слова подпевают давно знакомым и любимым хитам, получают удовольствие от хорошего звука, живых музыкантов, новых песен, которыми наполнена концертная программа, и, конечно, любимого артиста.

Владимир Пресняков создал целое музыкально-танцевальное направление, еще будучи начинающим артистом. Его песни "Зурбаган", "Странник", "Стюардесса", "Папа, ты сам был таким", "Белый снег" всегда будут любимы и знаковы.

Любимые песни, невероятная атмосфера, закатные лучи последних дней этого лета ждут всех 28 августа на концерте Владимира Преснякова!

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST