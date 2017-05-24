Дима Билан на фестивале ROOF FEST

Для зрителей старше 16 лет.

Знаменитый исполнитель российской поп-сцены и постоянный гость летнего фестиваля ROOF FEST Дима Билан выступит с сольным концертом на летней площадке под открытым небом с живописным видом на Финский залив.

Суперхиты "На берегу неба", "Невозможное возможно", "Молния", "Держи", "Это была любовь" стали саундтреком счастливых моментов сразу нескольких поколений. Но, даже обладая хитами на все времена, Дима Билан продолжает ставить перед собой новые творческие вызовы и экспериментирует в области синтипопа, инди и других жанров.

Выступления артиста — это насыщенный праздник, сильный заряд энергии, спектр ярких эмоций, новые песни и любимые хиты!

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST