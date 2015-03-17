"Моя Мишель" на фестивале ROOF FEST

Возрастное ограничение: 16+

"Моя Мишель" – российская поп-группа вокалистки и автора песен Тани Ткачук, одна из самых ярких и интересных команд современной российской сцены.

Группа "Моя Мишель" стала широко известна своими топ-треками: "Зима в сердце", который занял в 2023 году лидирующие позиции всех стриминговых сервисов, совместной работой с Dose "Пташка", которая завоевала сердца аудитории в 2022 году и была номинирована как "Лучший интернет-хит", летним веселым фитом с ЛСП "Курточка", разноплановым альбомом "Из цветов и темноты" и лид-синглом с него -– трепетным треком "Ветер меняет направление".

В 2025 году группа презентовала новый альбом "Ангелы и не очень", первыми синглами с которого стали легкомысленные летние "Облака" и романтичный "Город ангелов".

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST