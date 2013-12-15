В Санкт-Петербурге в 2025 году обновят более 200 зданий

Городская программа капитального ремонта охватит объекты разных эпох.

В 2025 году в Санкт-Петербурге планируется проведение обширной программы капитального обновления, охватывающей свыше 200 зданий, относящихся к различным архитектурным эпохам. При реализации мероприятий особый акцент будет сделан на сохранение оригинальных декоративных элементов фасадов и внутренних пространств объектов, обладающих историко-культурной значимостью. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

Жители города активно интересуются процессами реставрации объектов культурного наследия. Всё чаще собственники отдают предпочтение воссозданию подлинных деревянных оконных рам, отказываясь от установки пластиковых аналогов.

В рамках открытого обсуждения проблематики сохранения исторической архитектуры состоялась встреча представителей профильных структур и неравнодушных петербуржцев. Организатором выступила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина.

Специалисты Фонда капитального ремонта, Жилищного комитета и Комитета по градостроительству и архитектуре разъяснили регламент и требования, регулирующие порядок выполнения работ. По словам главного эксперта сектора колористики и приёмки фасадов Анжелы Захаровой, проектные задания формируются на основе архивных материалов и визуального анализа, с обязательным соблюдением норм по сохранению аутентичных черт зданий.

В рамках встречи были продемонстрированы реализованные проекты и обсуждены сложности, возникающие при реставрации. Экскурсия по мастерским позволила участникам наглядно ознакомиться с этапами воссоздания исторических архитектурных деталей. Диалог сторон было решено продолжить в дальнейшем.

Фото: "Строительный Петербург"