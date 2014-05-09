Новый клип Little Big снимали на Кировском заводе

При этом у видео – сюжетная связь с прошлым клипом группы.

Новый клип петербургской рэйв-группы Little Big под названием Sex Machine снимали на Кировском заводе. В описании к видео, премьера которого состоялась на канале группы в YouTube, написала благодарность пиар-службе учреждения. Само видео на текущий момент набрало порядка полумиллиона просмотров.

Одну из главных ролей, помимо участников группы в образах "Людей в черном", сыграл танцор Дмитрий Красилов. При этом у видео – сюжетная связь с прошлым клипом группы: участники Little Big стирают "пухляшу" память и он становится участником клипа на песню Uno.

Именно 8 марта будет определен участник, который поедет на международный песенный конкурс "Евровидение-2021" от России. Кроме петербургской рейв-группы в списке претендентов в этом году оказались Егор Крид, Моргенштерн, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

Группа Little Big не сможет представить песню "Uno" на "Евровидении" в 2021 году. Для участия в конкурсе группе придется написать новую песню и снять клип – правило, которое относится ко всем участникам, утвердили организаторы конкурса.

Конкурс в 2020 году отменили из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом многие музыкальные эксперты пророчили победу именно петербургской группе.

Видео: Little Big / YouTube