Little Big не смогут представить песню "UNO" на Евровидении

Напомним, конкурс в этом году отменили из-за распространения коронавирусной инфекции

Группа Little Big не сможет представить песню "UNO" на Евровидении – 2021. Для участия в конкурсе в следующем году группе придется написать новую песню и снять клип. Правило, которое относится ко всем участникам, утвердили организаторы конкурса

Напомним, конкурс в этом году отменили из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом многие музыкальные эксперты пророчили победу именно петербургской группе Little Big.

Также клип песни "UNO" стал довольно популярным на YouTube. На данный момент ролик посмотрели 42 миллиона раз. Наибольшее внимание зрителей привлек "пухляш в голубом", который танцевал в стиле Vogue.

Видео: YouTube/ Eurovision Song Contest