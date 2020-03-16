Пухляш в голубом из Little Big: кто такой, биография, личная жизнь

После выхода клипа Little Big UNO он стал героем мемов.

В четверг, 12 марта, группа Little Вig представила песню "Uno", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении-2020". В клипе многим россиянам приглянулся танцор в голубом комбинезоне, которого так и прозвали "пухляш в голубом". Восхитивший зрителей танцор – 26 летний Дмитрий Красилов. Впервые россияне увидели его в 2017 году в "Танцах на ТНТ". Он был в команде Татьяны Денисовой и конкурс не выиграл, но известно получил определенно.

Биография Дмитрия Красилова

Дмитрий родился в 1994 году в Заринске Алтайского края. По окончании школы он переехал оттуда в Барнаул, где учился в Алтайском институте культуры. Как артист рассказывал сам, он начал заниматься танцами с 8 лет с подачи родителей. Десять лет он занимался в танцевальном коллективе "Улыбка" и музыкальном театре "Зазеркалье". В 2016 году Дмитрий окончил институт культуры и кино и стал профессиональным актёром.

Творческий путь Дмитрия Красилова

В 2017 году на "Танцах на ТНТ" интерес к молодому танцору проявили два наставника – Татьяна Денисова и Мигель. Однако, Дмитрий дощел только до второго тура. Однако, благодаря популярности, полученной на проекте, уже в 2018 году мы снова видим Дмитрия в эпизодических ролях. Он уже снялся в сериалах "Толя-робот", "Ивановы-Ивановы" и "Дылды", работал с Федором Бондарчуком и Валерией Гай Германикой.

После выхода недавнего клипа Uno, в котором Дмитрий сыграл не последнюю роль, он стал героем многих мемов.

Личная жизнь Дмитрия Красилова

После выступления в "Танцах" на ТНТ Дмитрий проснулся знаменитым. Парень признавался, что каждое утро в его социальных сетях начиналось с сообщений новых поклонниц. Однако пока сердце Дмитрия остается свободным, о чем информирует статус "в активном поиске" во "ВКонтакте".

Мемы с "пухляшом в голубом"

Ранее "пухляш в голубом" из клипа Little Big выложил "грязный" бекстейдж со съемок Uno.

Фото и видео: YouTube / Eurovision Song Contest; Instagram/ dimakrasilove; ВК/ Dimitriy Krasilov; Twitter; ВКонтакте