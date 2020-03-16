"Пухляш в голубом" из клипа Little Big выложил "грязный" бекстейдж со съемок Uno

Сам артист неслучайно назвал этот бекстейдж "грязным", на видео, действительно, происходит нечто, похожее на вакханалию.

Бекстейдж клипа петербургской рейв-группы Little Big оказался не менее интересен, чем работа для "Евровидения". Небольшой ролик со съемок в своем Instagram опубликовал полюбившийся многим Дмитрий Красилов, которого в соцсетях прозвали "пухляш в голубом".

На видео в умении танцевать соревнуются сам Дмитрий Красилов и вокалистка Софья Таюрская. Сам артист неслучайно назвал этот бекстейдж "грязным", на видео, действительно, происходит нечто, похожее на вакханалию. За сутки видео посмотрели уже более 82 тысяч раз.

Количество посмотревших клип UNO на Youtube тем временем превысило 24 миллиона человек. Также выступление в эфире "Вечернего Урганта", которое выложили день назад, собрало 6,2 миллиона просмотров. Многие считают, что это большая заслуга "пухляша", который стал героем мемов.

Сотрудники Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору присоединились к челленджу Little Big и записали видео с танцем под песню Uno.

Видео: Instagram/ dimakrasilove