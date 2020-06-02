Юрий Музыченко прокомментировал переезд Little Big в США

Сам музыкант покидать Россию, видимо, пока точно не планирует.

Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко прокомментировал на VK Fest переезд участников группы Little Big в США. Как рассказал музыкант, они поддерживают связь и, более того, переписываются каждый день.

Совершенно спокойно [отношусь к переезду]. Ребята захотели уехать в другую страну — и поехали.

Музыченко отметил, что приезжать в гости к Little Big пока не собирается. "Зачем? Нам и тут хорошо, им — там хорошо", — заключил исполнитель.

Напомним, VK Fest прошел в Парке 300-летия Петербурга 23 и 24 июля. Ранее Piter.tv рассказал, как хочет ли Эльдар Джарахов переехать в Северную столицу.

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Видео: Piter.tv