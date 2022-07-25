Фронтмен The Hatters Музыченко трижды оштрафован за неуплату штрафов

Суд привлёк музыканта к ответственности за просрочку платежей в 2025 году.

Фронтмен петербургской рок-группы The Hatters Юрий Музыченко трижды привлекался к административной ответственности в 2025 году за неуплату административных штрафов в установленный срок. Согласно материалам суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, по каждому случаю музыкант был оштрафован в двукратном размере от первоначальной суммы.

Дела были возбуждены по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, за такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Информация о том, за какие первоначальные нарушения Музыченко получал штрафы, и точные суммы новых взысканий в материалах суда не указаны. При этом в отношении музыканта уже зарегистрировано еще одно аналогичное административное дело, которое пока не рассмотрено. Напомним, группа The Hatters, основанная в 2016 году, является одним из самых популярных современных рок-коллективов Петербурга. Юрий Музыченко известен не только как вокалист, но и как автор песен и продюсер.

Фото: Telegram / THE HATTERS