Стало известно, кто станет хедлайнерами на "Алых парусах"

На сцене выступят Миа Бойко, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина и другие.

Совсем скоро в Петербурге состоится праздник "Алые паруса". Мероприятие состоится 24 июня. Хедлайнерами станут Полина Гагарина и The Hatters. Имя еще одного известного участника проекта осталось в секрете.

На сцене выступят Миа Бойко, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Хабиб, Коста Лакоста и другие артисты. Об этом сообщили в группе "Алые паруса" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее на Piter.tv: Баста сообщил о пробах на роль ведущего шоу "Вечерний Ургант". Напомним, стало известно, что "Алые паруса" пройдут без Ивана Урганта.

Фото: Вконтакте / Алые Паруса