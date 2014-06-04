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Стало известно, кто станет хедлайнерами на "Алых парусах"
Сегодня, 10:27
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Стало известно, кто станет хедлайнерами на "Алых парусах"

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На сцене выступят Миа Бойко, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина и другие.

Совсем скоро в Петербурге состоится праздник "Алые паруса". Мероприятие состоится 24 июня. Хедлайнерами станут Полина Гагарина и The Hatters. Имя еще одного известного участника проекта осталось в секрете.

На сцене выступят Миа Бойко, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Хабиб, Коста Лакоста и другие артисты. Об этом сообщили в группе "Алые паруса" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее на Piter.tv: Баста сообщил о пробах на роль ведущего шоу "Вечерний Ургант".  Напомним, стало известно, что "Алые паруса" пройдут без Ивана Урганта.

Фото:  Вконтакте / Алые Паруса 

Теги: the hatters, алые паруса, выпускники, дети, полина гагарина, праздник, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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