  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, что "Алые паруса" пройдут без Ивана Урганта
Вчера, 22:50
142
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, что "Алые паруса" пройдут без Ивана Урганта

0 0

Власти города не согласовали его в этот раз, сообщает источник издания.

Стало известно, что в этом году праздник выпускников "Алые паруса" пройдет без участия Ивана Урганта. Об этом сообщает "КП-Петербург".

По словам источника издания, власти города не согласовали его в этот раз. Сейчас ведутся переговоры с другой звездой и есть уже один ведущий на примете. Добавим, что имя нового ведущего не разглашается. 

Ранее мы сообщали, что на Первом канале опровергли слухи о закрытии шоу "Вечерний Ургант". В пресс-службе заявили, что это "собачья чушь".

Фото: Вконтакте / Алые Паруса 

Теги: алые паруса, ведущий, иван ургант
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии