Стало известно, что "Алые паруса" пройдут без Ивана Урганта

Власти города не согласовали его в этот раз, сообщает источник издания.

Стало известно, что в этом году праздник выпускников "Алые паруса" пройдет без участия Ивана Урганта. Об этом сообщает "КП-Петербург".

По словам источника издания, власти города не согласовали его в этот раз. Сейчас ведутся переговоры с другой звездой и есть уже один ведущий на примете. Добавим, что имя нового ведущего не разглашается.

Ранее мы сообщали, что на Первом канале опровергли слухи о закрытии шоу "Вечерний Ургант". В пресс-службе заявили, что это "собачья чушь".

Фото: Вконтакте / Алые Паруса