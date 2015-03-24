Стало известно, что "Алые паруса" пройдут без Ивана Урганта

Стало известно, что в этом году праздник выпускников "Алые паруса" пройдет без участия Ивана Урганта. Об этом сообщает "КП-Петербург".
По словам источника издания, власти города не согласовали его в этот раз. Сейчас ведутся переговоры с другой звездой и есть уже один ведущий на примете. Добавим, что имя нового ведущего не разглашается.
Ранее мы сообщали, что на Первом канале опровергли слухи о закрытии шоу "Вечерний Ургант". В пресс-службе заявили, что это "собачья чушь".
Фото: Вконтакте / Алые Паруса
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