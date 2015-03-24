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На Первом канале опровергли слухи о закрытии шоу "Вечерний Ургант"
Вчера, 22:20
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Первом канале опровергли слухи о закрытии шоу "Вечерний Ургант"

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В пресс-службе заявили, что это "собачья чушь".

В четверг, 12 мая, Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя. 

Информация о закрытии появилась в нескольких Telegram-каналах. В пресс-службе заявили, что это "собачья чушь". Ранее уже была информация о возможном расторжении контракта с телеведущим Иваном Ургантом и слухи о закрытии шоу, которую также опровергли. 

Напомним, что канал изменил сетку вещания. 

Ранее мы писали, что певец Филипп Киркоров прилетел на вертолете на "Евровидение-2022" в Турин.

Фото: Вконтакте / Вечерний Ургант

Теги: вечерний ургант, первый канал, шоу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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