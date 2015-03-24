На Первом канале опровергли слухи о закрытии шоу "Вечерний Ургант"

В пресс-службе заявили, что это "собачья чушь".

В четверг, 12 мая, Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.

Информация о закрытии появилась в нескольких Telegram-каналах. В пресс-службе заявили, что это "собачья чушь". Ранее уже была информация о возможном расторжении контракта с телеведущим Иваном Ургантом и слухи о закрытии шоу, которую также опровергли.

Напомним, что канал изменил сетку вещания.

Ранее мы писали, что певец Филипп Киркоров прилетел на вертолете на "Евровидение-2022" в Турин.

Фото: Вконтакте / Вечерний Ургант