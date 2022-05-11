Певец Филипп Киркоров прилетел на вертолете на "Евровидение-2022" в Турин

Звезда будет болеть за кандидата из Греции на конкурсе.

Певец Филипп Киркоров прилетел на вертолете на "Евровидение-2022" в итальянский город Турин. Соответствующей информацией звезда шоу-бизнеса поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед "Евровидением". Я не мог себе отказать в удовольствии принять. Филипп Киркоров, певец и артист

Напомним, что Россия ранее была отстранена от участия в международном песенном состязании в текущем году из-за ситуации на Украине. Филипп Киркоров находится на мероприятии как независимый гость по приглашению организаторов. Он заметил, что планирует болеть за представителя Греции.

Первый канал отреагировал на отстранение России от "Евровидения-2022".

Фото и видео: Instagram (запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta) / @fkirkorov