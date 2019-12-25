Первый канал отреагировал на отстранение России от "Евровидения-2022"

Организаторы не первый раз подошли к конкурсу с политической стороны, считают на Первом канале.

ВГТРК, Первый канал и Радио дом Останкино объявили о выходе из Европейского Вещательного Союза. Это стало ответной мерой на запрет России участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение - 2022 года".

Как сообщила пресс-служба Первого канала, запрет расценили как "неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме", который всегда говорил о своей аполитичности.

В отечественном холдинге считают, что это не первое подобное решение, связанное с "Евровидением". В 2016 году победительницей стала исполнительница Джамала с песней "1944", которую можно считать "открытым политическим манифестом". При этом позже Республики Беларусь не пустили с песней "Я научу тебя".

Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина "политика" организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит. говорится в сообщении.

В этом году "Евровидение" пройдет в Турине (Италия). В прошлом году победителем стала группа Maneskin.

Фото: eurovision.tv