Организаторы "Евровидения" запретили России участвовать в конкурсе в 2022 году

Руководство конкурса объяснило свою позицию.

Организаторы "Евровидения" запретили России участвовать в международном песенном конкурсе в 2022 году. По мнению Европейского вещательного союза, Москва не должна презентовать себя на мероприятии. Соответствующие сведения опубликованы на официальном сайте.

В размещенном заявлении говорится о том, что решение отражает обеспокоенность организаторов конкурса тем, что в свете беспрецедентного кризиса, сложившегося вокруг Украины, включение в программу выступления российского участника может дискредитировать конкурентов. Исполнительный совет ЕВС одобрил постановление, основываясь на советах, поступивших от руководящего органа конкурса, ценностей европейского союза и правил мероприятия.

Напомним, что в текущем году конкурс "Евровидение-2022" состоится в Турине. В 2021 году победа одержала итальянская группа группы Maneskin. Первый и второй полуфиналы запланированы на 10 и 12 мая, а финал - на 14 мая.

Украину могут не допустить до Евровидения из-за посетившей Крым участницы.

Фото: Instagram / Eurovision

