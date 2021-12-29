Договор с Алиной Паш все еще не подписан.

Украину могут не допустить до Евровидения из-за посетившей Крым участницы. Такое заявление в эфире местного телеканала "Перший" сделал руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Николай Чернотицкий. Он напомнил журналистам о том, что Алина Паш выступала на территории полуострова после 2014 года. Сейчас девушка является представительницей Киева в международном песенном конкурсе.

Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться. Николай Чернотицкий, председатель правления НОТУ

Артистка внесена в базу сайта "Миротворец" за посещение российского полуострова. Она 12 февраля победила в национальном отборе на музыкальный конкурс Евровидение-2022. Один из представителей жюри Ярослав Лодыгин считает, что в текущей ситуации любое решение со стороны организаторов будет восприниматься как политизация. В настоящее время соглашение с певицей об участии в конкурсе не подписано до завершения проверки.

В украинском отборе на "Евровидение" победила певица из базы "Миротворец".

Фото: Instagram / alinapash