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В украинском отборе на "Евровидение" победила певица из базы "Миротворец"

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Артистка посетила Крым в 2015 году.

Украинская исполнительница Алина Паш, победившая в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2022, оказалась в базе "Миротворца". На это обратило внимание "РИА Новости". В рамках нацотбора артистка исполнила композицию "Тени забытых предков" и заняла I место.

По данным веб-ресурса, певица внесена в его базу за посещение Крыма, что посчитали "сознательным нарушением государственной границы Украины". По словам самой Паш, она ездила на полуостров в 2015 году на свадьбу знакомых. Кроме того, в 2017 году она посетила Москву "как частное лицо".

В этом году "Евровидение" пройдет в Италии. Финал конкурса состоится 14 мая на арене Pala Olimpico.

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Видео: Youtube/Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine

Теги: алина паш, база миротворец, евровидение
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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