Стартовали съемки десятого сезона сериала "Склифосовский"

К роли гениального хирурга Олега Брагина вернется актер Максим Аверин.

В Москве стартовали съемки десятого по счету сезона сериала "Склифосовский". Роль гениального хирурга Олега Брагина исполнит Максим Аверин. Об этом сообщила пресс-служба телеканала "Россия-1".

Режиссером нового сезона стала Юлия Краснова. Детали сюжета пока не раскрываются. Известно лишь, что в сериале появится новый персонаж в исполнении Дмитрия Ульянова.

Также на экране появятся Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина, Нина Усатова и др. Девятый сезон выход на "России-1" с 31 января.

Ранее мы писали, что на Netflix выйдет новый российский сериал "ЗАТО".

Фото: Instagram / maximaverin