Критик Сергей Соседов объяснил востребованность Максима Аверина на ТВ

Он уверен, что актер обеспечит любому проекту 100-процентный успех.

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил востребованность Максима Аверина на российских ТВ-шоу. В разговоре с изданием "Слово и дело" он подчеркнул, что актер обеспечит любому проекту 100-процентный успех.

Недавно Аверин стал одним из судей в музыкальной программе Первого канала "Точь-в-Точь". После выхода первого выпуска многие телезрители обвинили актера в неадекватном судействе и потребовали убрать его из шоу.

Соседов считает, что создатели программы не будут брать во внимание мнение зрителей. Звезда сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" приносит большие рейтинги, поэтому многие телеканалы предлагают сотрудничество ему.

"Аверин везде, он нарасхват. Он на "России", на Первом, на НТВ. Его любят и ценят. То, что некоторые телезрители выразили свое недовольство, – это ерунда", - отметил Соседов.

Ранее мы писали, что актер Денис Шведов покинул реалити-шоу "Последний герой".

Фото: Instagram / maximaverin